Италия

Форвард збірної України може продовжити кар'єру в Італії.

Нападник збірної України та СК Дніпро-1 Артем Довбик найближчим часом приєднається до Торіно.

Футболіст разом зі своїм агентом наразі знаходиться в Турині для завершення переходу, повідомляє Area Napoli.

Довбик має замінити Андреа Белотті, що залише стан "биків" влітку на правах вільного агента. Контракт українця із дніпрянами розрахований до літа 2023 року, що значно спрощує переговори між сторонами.

Окрім Торіно за виступами форварда слідкували також Наполі, Фіорентина, Штутгарт та Аугсбург, але німецьким клубам Довбик відмовив ще взимку.

В достроково завершеному сезоні УПЛ нападник зіграв 17 матчів, в яких забив 14 м'ячів та віддав п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялось про інтерес Бешикташа до Довбика.