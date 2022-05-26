Италия

Вінгер може перебратися до табору неаполітанців.

Наполі розглядає різні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Calciomercato, неаполітанці націлилися на Федеріко Бернадескі, контракт якого з Ювентусом добігає кінця.

У минувшому сезоні Бернардескі зіграв 36 матчів, забивши два голи та віддавши шість гольових передач.

Нагадаємо, що Лаціо хоче підписати Бернардескі, проте на заваді може стати висока зарплатня гравця.