Вінгер може перебратися до табору неаполітанців.
Федеріко Бернардескі, getty images
26 травня 2022, 23:57
Наполі розглядає різні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Calciomercato, неаполітанці націлилися на Федеріко Бернадескі, контракт якого з Ювентусом добігає кінця.
У минувшому сезоні Бернардескі зіграв 36 матчів, забивши два голи та віддавши шість гольових передач.
Нагадаємо, що Лаціо хоче підписати Бернардескі, проте на заваді може стати висока зарплатня гравця.