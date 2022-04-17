Італієць може повернутися до тренерської роботи.
Андреа Пірло, Getty Images
17 апреля 2022, 15:20
Колишній головний тренер Ювентуса Андреа Пірло може продовжити кар'єру в чемпіонаті Португалії. Про це повідомляє A Bola.
За інформацією джерела, у послугах 42-річного італійця зацікавлена Брага.
Також зазначається, що португальський клуб анмайєрен запропонував італійцеві контракт після завершення цьогорічного сезону.
Нагадаємо, Пірло було звільнено з Ювентуса у травні 2021 року. З того часу він ніде не працював, відхиливши пропозиції Дженоа та збірної Польщі.
Після 29 турів Брага набрала 55 очок і посідає четверте місце у чемпіонаті Португалії.