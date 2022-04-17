Португалия

Італієць може повернутися до тренерської роботи.

Колишній головний тренер Ювентуса Андреа Пірло може продовжити кар'єру в чемпіонаті Португалії. Про це повідомляє A Bola.

За інформацією джерела, у послугах 42-річного італійця зацікавлена ​​Брага.

Також зазначається, що португальський клуб анмайєрен запропонував італійцеві контракт після завершення цьогорічного сезону.

Нагадаємо, Пірло було звільнено з Ювентуса у травні 2021 року. З того часу він ніде не працював, відхиливши пропозиції Дженоа та збірної Польщі.

Після 29 турів Брага набрала 55 очок і посідає четверте місце у чемпіонаті Португалії.