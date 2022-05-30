Италия

Нападник геть не певен щодо свого майбутнього в Турині.

Контракт центрального нападника італійського Торіно Андреа Белотті добігає кінця вже після завершення цього сезону, але досвідчений футболіст досі не визначився з тим, чи потрібно йому й надалі продовжувати взаємини з клубом, за який він виступає вже майже сім років.

Ще на початку минулої зимової трансферної кампанії президент "биків" Урбано Кайро заявляв про відхід гравця влітку 2022 року, але вже на завершення сезону позиція клубу різко змінилася на протилежну, через що Андреа отримав пропозицію щодо нового контракту.

Однак інтерес до нього збоку інших клубів через це не зменшився. Зокрема, новачок італійської Серії A, Монца, за повідомленням місцевої преси, долучилася до перегонів за право підписати контракт із 28-річним виконавцем.

Конкурувати "біло-червоним" доведеться, у тому числі, із міланським Інтером, який вважає запити Сассуоло щодо Джанлуки Скамакки в 40 млн євро дещо завищеними, особливо коли ринку є виконавець у статусі вільного агента.

У цьому сезоні Белотті відіграв 23 матчі, забивши вісім м’ячів та ще один раз віддав гольовий пас.