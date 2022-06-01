Италия

Угода відбулася.

Про продаж Мілана відрапортував офіційний сайт "росо-нері".

Новим власником клубу став американський інвестиційний фонд RedBird Capital Partners. Він викупив Мілан у американського хедж-фонду Elliott Management за 1,2 млрд. євро.

При цьому Elliott Management залишається акціонером клубу і зберігає місце у раді директорів.

Пріоритет RedBird — співпраця з спортивною та клубною управлінською командою клубу, що завоювала титул. Фонд має намір продовжити шлях Мілана до вершини світового футболу.

RedBird – інвестиційний фонд, орієнтований на створення швидкозростаючих компаній, котрий був заснований у 2014 році.