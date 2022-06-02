Италия

Міланський клуб обіцяє бути активним на трансферному ринку.

Міланський Інтер завершив клубний сезон перемогами в Кубку та Суперкубку Італії, проте втратив звання чинного чемпіона країни, тому літня трансферна кампанія збоку "змій" обіцяє стати дуже інтенсивною.

Сімоне Індзагі зробив запит щодо багатьох позицій у складі своєї команди, до переліку яких, із огляду на втрату Івана Перішича, належить місця гравців обох флангів.

Інтер уже навіть встиг підшукати дві потенційні кандидатури на ці місця на футбольному полі.

Ідеться про фулбеків Кальярі Рауля Белланову та Удінезе Дестіні Удогі, які займають правий та лівий фланг відповідно.

Варто зауважити, що обидва виконавці (22 та 19 років відповідно) пов’язані зі своїми клубами угодами до літа 2026 року, тому міланському колективу доведеться підготувати гарну пропозицію щодо їхніх можливих трансферів.

Белланова в цьому сезоні відіграв 31 матч (1 гол, 2 гольові передачі), у той час як на рахунку Удогі 37 зустрічей (5 голів, 3 гольові).