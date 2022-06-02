Италия

Екс-форвард Ювентусу висловився щодо можливого переходу француза в туринський клуб.

Легендарний форвард Ювентусу Алессандро Дель П'єро прокоментував можливий перехід Поля Погба до стану "старої синьори".

Колишній футболіст вважає, що із туринцями хавбек не буде боротись за Лігу чемпіонів прямо зараз, але отримає любов від фанатів.

"Важливо розуміти, чого Поль хоче. Якщо він очікує, що буде боротись за трофей ЛЧ із Ювентусом з першого сезону — тоді йому краще обрати інший клуб для подальшої кар'єри. Натомість, він отримає повагу та любов від фанатів з першого дня в клубі.

Погба дуже змінився з того часу, як виступав у Ювентусі вперше. Тоді він був молодий та грав поряд із Пірло. Зараз йому треба самому бути тим вожаком, що поведе клуб.

Я вважаю, що із цим він впорається. У Манчестері Погба виріс і як людина, і як футболіст", — цітує Дель П'єро Tuttosport.

Раніше стала відома майбутня заробітна плата француза в стані Ювентусу.