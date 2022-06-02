39-річний футболіст затримається в Салерно мінімум на один сезон.
франк рібері, getty images
02 червня 2022, 21:10
Салернітана після врятування свого місця в італійській Серії А продовжила контракт із атакувальним півзахісником команди Франком Рібері.
Боси клубу скористались одним з пунктів у контракті француза.
"Ми офіційно підтверджуємо, що Рібері є гравцем нашої команди. Контракт було продовжено автоматично ще на один сезон", — наводить слова представника клубу RMC.
Раніше повідомлялось, що Салернітана має намір підсилитись ще одним віковим футболістом атакувальної ланки.
Також стан "темно-червоних" залишив спортивний директор Вальтер Сабатіні.