Италия

Клуб залишився без спортивного директора.

Спортивний директор Салернітани Вальтер Сабатіні залишив клуб.

Рішення про відставку було прийняте безпосередньо президентом клубу Даніло Йерволіно, повідомляє італійська преса. Тим не менш, в оголошенні Салернітани зазначається, що рішення виключно самого функціонера.

🇱🇻 L’U.S. Salernitana 1919 e il D.S. Walter Sabatini rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023.

Ringraziandolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso la Società augura al Direttore Sabatini le migliori fortune professionali. — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) June 2, 2022

Відзначимо, що Сабатіні був призначений спортивним директором у листопаді 2021 року. В цьому сезоні Салернітана фінішувала на 17 місці у Серії А та змогла зберегти своє місце в елітному дивізіоні.