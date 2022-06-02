Клуб залишився без спортивного директора.
вальтер сабатіні, getty images
02 червня 2022, 16:39
Спортивний директор Салернітани Вальтер Сабатіні залишив клуб.
Рішення про відставку було прийняте безпосередньо президентом клубу Даніло Йерволіно, повідомляє італійська преса. Тим не менш, в оголошенні Салернітани зазначається, що рішення виключно самого функціонера.
Відзначимо, що Сабатіні був призначений спортивним директором у листопаді 2021 року. В цьому сезоні Салернітана фінішувала на 17 місці у Серії А та змогла зберегти своє місце в елітному дивізіоні.