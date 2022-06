Спортивний директор Салернітани Вальтер Сабатіні залишив клуб.

Рішення про відставку було прийняте безпосередньо президентом клубу Даніло Йерволіно, повідомляє італійська преса. Тим не менш, в оголошенні Салернітани зазначається, що рішення виключно самого функціонера.

🇱🇻 L’U.S. Salernitana 1919 e il D.S. Walter Sabatini rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023.

Ringraziandolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso la Società augura al Direttore Sabatini le migliori fortune professionali.