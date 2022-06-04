Италия

Фахівець зусереджений на своєму поточному клубі.

Головний тренер Роми Жозе Моуріньо отримав декілька запрошень від представників європейських клубів щодо можливої співпраці, але не планує залишати римлян.

Фахівець зусерджений на своєму поточному проекті, повідомляє Ніколо Скіра.

Перший триумфатор в історії Ліги конференцій зацікавив насамперед Парі Сен-Жермен, але представники португальця дали зрозуміти чемпіонам Франції, що Моуріньо не збирається змінювати команду.

Відзначимо, що не так давно Моуріньо висловив слова подяки всьому колективу Роми.