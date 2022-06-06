Італійці готові запропонувати іспанцеві контракт на три роки.
Іско, Getty Images
06 червня 2022, 15:21
Колишній півзахисник мадридського Реала Іско може продовжити кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.
За інформацією джерела, керівництво "вовків" готове запропонувати 30-річному іспанцеві контракт на три роки.
Найближчими днями представники Роми проведуть переговори з агентом футболіста, щоб обговорити можливу угоду.
Нагадаємо, Іско нині є вільним агентом, тому що у нього закінчився контракт із "вершковими".