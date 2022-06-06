Италия

Італійці готові запропонувати іспанцеві контракт на три роки.

Колишній півзахисник мадридського Реала Іско може продовжити кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "вовків" готове запропонувати 30-річному іспанцеві контракт на три роки.

Найближчими днями представники Роми проведуть переговори з агентом футболіста, щоб обговорити можливу угоду.

Нагадаємо, Іско нині є вільним агентом, тому що у нього закінчився контракт із "вершковими".