Испания

Іспанець дістанеться одному з клубів безкоштовно, оскільки має статус вільного агента.

Колишній півзахисник мадридського Реала Іско почав розглядати нові варіанти для продовження своєї кар'єри. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, 30-річний іспанець вже має дві пропозиції від клубів італійської Серії А — Роми та Мілана.

Також зазначається, що сам футболіст хоче знайти варіант продовження кар'єри в іспанській Ла Лізі і не має наміру міняти чемпіонат.

Нагадаємо Іско є вихованцем Валенсії — у 2011 році він перебрався до Малаги, після чого через два сезони він перейшов до Реалу. На його рахунку 353 гри у складі "вершкових", у яких він забив 53 м'ячі та віддав 56 ассистів.