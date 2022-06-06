Італійський клуб хоче зберегти вінгера.
Рафаель Леау, getty images
06 червня 2022, 21:28
Мілан активно працює над підписанням нових футболістів, але намагається зберегти своїх лідерів.
Як повідомляє видання La Gazzetta dello Sport, чемпіон Італії хоче збільшити зарплату Рафаеля Леау у новому контракті в три рази – до 4.5 мільйонів євро.
В минулому сезоні на рахунку нападника чотирнадцать голів та десять ассистів у 42 матчах за Мілан.
Нагадаємо, що Реал відмовився від підписання Леау та Рішарлісона.