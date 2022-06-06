Италия

Італійський клуб хоче зберегти вінгера.

Мілан активно працює над підписанням нових футболістів, але намагається зберегти своїх лідерів.

Як повідомляє видання La Gazzetta dello Sport, чемпіон Італії хоче збільшити зарплату Рафаеля Леау у новому контракті в три рази – до 4.5 мільйонів євро.

В минулому сезоні на рахунку нападника чотирнадцать голів та десять ассистів у 42 матчах за Мілан.

Нагадаємо, що Реал відмовився від підписання Леау та Рішарлісона.