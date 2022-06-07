Италия

Сторони підписали дворічний контракт.

Емполі на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Паоло Дзанетті.

Угода між клубом та 39-річним спеціалістом розрахована на два роки з можливістю продовження ще на один сезон.

Останнім клубом Дзанетті була Венеція, яку він вивів до Серії А, після чого залишив її у квітні цього року.

Зазначимо, що Дзанетті виступав за Емполі в період з 2003 по 2006 рік. За цей час він відіграв 57 матчів, у яких забив два м'ячі.

За підсумками минулого сезону Емполі набрав 41 очко після 38 турів, посівши 14 місце в італійській Серії А.