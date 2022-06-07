Италия

В послугах Фалько зацікавлений особисто головний тренер італійського клубу.

Після вильоту з Серії А Кальярі активно займається пошуком підсилення складу команди, щоб як найшвидше повернутись до еліти італійського футболу.

Одним із таких варіантів "россоблу" бачать в нападнику Црвени Звєзди Філліпові Фалько, повідомляє Ніколо Скіра.

В послугах 30-річного італійця зацікавлений особисто новий головний тренер Кальярі Фабіо Ліверані, із яким вони працювали в Лечче.

В минулому сезоні Фалько зіграв у 25 матчах за сербський клуб, в яких забив два м'ячі та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що один із захісників Кальярі може перейти до Інтеру.