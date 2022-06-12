Италия

Вінгер Шахтаря може таки перебратися до Серії А.

Атакуючий півзахисник донецького Шахтаря Давід Нерес, який через російське вторгнення в Україну так і не провів жодного офіційного матчу за "гірників", може продовжити кар'єру в італійській Серії А.

Як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо, Ювентус, як і раніше, розглядає варіант з підписанням 25-річного бразильця.

За інформацією джерела, через те, що туринському гранду поки що не вдалося досягти домовленості з Анхелем Ді Марією, який залишить ПСЖ на правах вільного агента, Ювентус змушений розглядати альтернативні варіанти.

Один з цих варіантів — Давід Нерес, хоча стверджується, що лісабонська Бенфіка, як і раніше, є фаворитом у боротьбі за вінгера Шахтаря.