Италия

Алжирець зацікавив два клуби Серії А.

Атакувальний півзахісник Наполі та збірної Алжиру Адам Унас може перебратись до іншого клубу чемпіонату Італії.

ВІнгер цікавий Торіно та новачку Серії А Монці, повідомляє Ніколо Скіра.

В минулому сезоні Унас зіграв в 21 матчі за Наполі, в яких зміг забити два м'ячі.

ВІдзначимо, що контракт футболіста з "партенопейцями" розрахований до літа 2023 року, а трансферна вартість хавбека складає сім мільонів євро.

Раніше повідомлялось, що Наполі запропонував новий контракт своєму захисникові.