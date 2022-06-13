Италия

Італійський клуб готовий продати півзахисника.

Наполі не може домовитися про продовження контракту з Фабіаном Руїсом, а тому готовий розглянути варіант його продажу.

Як повідомляє видання TuttoNapoli, неаполітанці запропонували іспанського півзахисника мадридському Атлетіко.

Наполі зацікавлений у підписанні Родріго Де Пауля, тому сподівається, що команди зможуть домовитися про частковий обмін.

У поточному сезоні на рахунку Руіса 30 поєдинків за Наполі у всіх турнірах, в яких він забив шість м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Нагадаємо, що раніше Наполі поставив ультиматум Фабіану Руїсу.