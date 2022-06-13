Италия

Правий захисник може перебратися до клубу із Серії А.

Інтер розглядає можливі варіанти посилення складу поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Tuttosport, італійський клуб включився у боротьбу за захисника Реала Альваро Одріосолу.

У сезоні-2021/22 Альваро Одріосола провів 27 поєдинків, у яких він забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, раніше іспанський захисник заявив, що мріє провести наступний сезон у складі Реалу.