Правий захисник може перебратися до клубу із Серії А.
Альваро Одріосола, getty images
13 червня 2022, 18:55
Інтер розглядає можливі варіанти посилення складу поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Tuttosport, італійський клуб включився у боротьбу за захисника Реала Альваро Одріосолу.
У сезоні-2021/22 Альваро Одріосола провів 27 поєдинків, у яких він забив один гол та віддав одну результативну передачу.
Нагадаємо, раніше іспанський захисник заявив, що мріє провести наступний сезон у складі Реалу.