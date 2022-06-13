Италия

Іспанський півзахисник може перебратися до Серії А.

Півзахисник Реала Марко Асенсіо розглядає різні варіанти продовження кар'єри у пошуках ігрової практики.

Як повідомляє видання Corriere dello Sport, у боротьбі за іспанського футболіста лідирує Мілан. Італійці обходять Манчестер Юнайтед та Арсенал.

Зазначимо, що контракт Марко Асенсіо з Реалом добігає кінця влітку 2023 року.

У цьому сезоні іспанець відіграв у 42 матчах, забивши 12 голів та віддавши дві результативні передачі.

Нагадаємо, що Реал запропонував Асенсіо контракт до 2026 року.