Италия

"Бергамаскі" шукають посилення атакуючої лінії поля.

Аталанта продовжує роботу на трансферному ринку з метою посилення складу у поточне літнє вікно переходів.

Як повідомляє видання Calciomercato, "бергамаски" націлилися на вінгера Роми Стефана Ель-Шаараві, а також лідера Удінезе Бету.

У цьому сезоні 29-річний італієць відіграв у 36 матчах, забивши сім голів та віддавши одну гольову передачу, але так і не закріпився в основному складі команди Жозе Моуріньо.

Що стосується Бету, то Аталанта має сумніви, що зможе його пдіписати через високу ціну — 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Аталанта також визначилась із низкою гравців, що залишать команду.