Италия

Новачок Серії А продовжує пошуки підсилення складу.

Після історичного для себе виходу до Серії А, Монца продовжує роботу на трансферному ринку задля укріплення складу.

Одним із таких варіантів "бьянкороссі" бачать в атакувальному півзахіснику Кальярі Жоао Педро, повідомляє Джалука Ді Марціо. Відомо, що сторони вже розпочали переговори щодо футболіста.

В минулому сезоні бразилець зіграв у 37 матчах чемпіонату Італії, в яких забив 13 голів та віддав 4 результативні передачі.

Відзначимо, що 30-річний Педро є капітаном Кальярі.

Tramsfermarkt оцінює футболіста у 12 млн євро.

Раніше повідомлялось про інтерес Монци до Ачербі.