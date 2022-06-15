Новачок Серії А продовжує пошуки підсилення складу.
жоао педро, getty images
15 червня 2022, 10:50
Після історичного для себе виходу до Серії А, Монца продовжує роботу на трансферному ринку задля укріплення складу.
Одним із таких варіантів "бьянкороссі" бачать в атакувальному півзахіснику Кальярі Жоао Педро, повідомляє Джалука Ді Марціо. Відомо, що сторони вже розпочали переговори щодо футболіста.
В минулому сезоні бразилець зіграв у 37 матчах чемпіонату Італії, в яких забив 13 голів та віддав 4 результативні передачі.
Відзначимо, що 30-річний Педро є капітаном Кальярі.
Tramsfermarkt оцінює футболіста у 12 млн євро.
Раніше повідомлялось про інтерес Монци до Ачербі.