Италия

Турецький захисник став повноцінним гравцем бергамасків.

Аталанта активно працює на трансферному ринку з метою посилення складу у поточне літнє вікно переходів.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабриціо Романо, бергамаски активували опцію викупу Меріха Демірала.

Сума відступних у контракті турецького захисника складала 20 мільйонів євро.

У цьому сезоні Демірал зіграв у 42 матчах, забивши при цьому два голи та три рази віддавши гольові передачі.

Нагадаємо, що Аталанта визначилась з низкою гравців, що залишать команду.