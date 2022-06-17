Турецький захисник став повноцінним гравцем бергамасків.
Меріх Демірал, getty images
17 червня 2022, 22:33
Аталанта активно працює на трансферному ринку з метою посилення складу у поточне літнє вікно переходів.
Як повідомляє авторитетний журналіст Фабриціо Романо, бергамаски активували опцію викупу Меріха Демірала.
Сума відступних у контракті турецького захисника складала 20 мільйонів євро.
У цьому сезоні Демірал зіграв у 42 матчах, забивши при цьому два голи та три рази віддавши гольові передачі.
Нагадаємо, що Аталанта визначилась з низкою гравців, що залишать команду.