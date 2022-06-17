Український хавбек поділився своїми думками про майбутній сезон.
Руслан Маліновський, Getty Images
17 червня 2022, 10:42
Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський прокоментував ситуацію в Аталанті та сподівається, що бергамасський клуб повернеться до єврокубків.
"Цього року ми не досягли мети — потрапити до єврокубків, але наступного сезону ми це зробимо. У нас були деякі проблеми, але грати в Серії А завжди складно. Команда може і має прогресувати далі.
Гасперіні чудово все пояснює і це дуже важливо для мене з погляду тренера. Якщо гравець робить те, що говорить тренер, все працює відмінно.
Я багато чому в нього навчився за ці три роки, він добрий. Грати в Аталанті непросто, потрібна голова, мало бути великим гравцем. Тільки так все буде добре", — наводить слова Маліновського журналіст Альфредо Педулла із посиланням на SkySports.
За підсумками минулого сезону Аталанта набрала 59 очок після 38 матчів та фінішувала на восьмому місці у турнірній таблиці італійської Серії А.