Италия

Український хавбек поділився своїми думками про майбутній сезон.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський прокоментував ситуацію в Аталанті та сподівається, що бергамасський клуб повернеться до єврокубків.

"Цього року ми не досягли мети — потрапити до єврокубків, але наступного сезону ми це зробимо. У нас були деякі проблеми, але грати в Серії А завжди складно. Команда може і має прогресувати далі.

Гасперіні чудово все пояснює і це дуже важливо для мене з погляду тренера. Якщо гравець робить те, що говорить тренер, все працює відмінно.

Я багато чому в нього навчився за ці три роки, він добрий. Грати в Аталанті непросто, потрібна голова, мало бути великим гравцем. Тільки так все буде добре", — наводить слова Маліновського журналіст Альфредо Педулла із посиланням на SkySports.

За підсумками минулого сезону Аталанта набрала 59 очок після 38 матчів та фінішувала на восьмому місці у турнірній таблиці італійської Серії А.