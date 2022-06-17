Сербський нападник змінить клубну прописку.
Лука Йовіч, getty images
17 червня 2022, 23:44
Лука Йовіч після чергового невдалого сезону у складі Реалу перебуває у списку гравців "на вихід".
Як повідомляє журналіст Патрік Бергер, сербський нападник близький до переходу до Фіорентини на правах орендної угоди.
У сезоні, що завершився, Йович провів 15 матчів у чемпіонаті Іспанії: на його рахунку один гол і три результативні передачі.
Нагадаємо, що Йович хоче перейти до чемпіонату Германії у Боруссії Д.