Сербський нападник може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.
ЛУКА ЙОВИЧ, GETTY IMAGES
07 червня 2022, 13:27
Лука Йович зацікавив Вест Гема, повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, "молотобійці" перебувають у пошуках форварда для конкуренції з Майклом Антоніо. Йович – головний кандидат у шорт-листі керівництва клубу.
Зазначимо, що інтерес до Йовича також виявляють Арсенал та Тоттенгем.
У сезоні, що завершився, Йович провів 15 матчів у чемпіонаті Іспанії: на його рахунку один гол і три результативні передачі.