Англия

Сербський нападник може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Лука Йович зацікавив Вест Гема, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, "молотобійці" перебувають у пошуках форварда для конкуренції з Майклом Антоніо. Йович – головний кандидат у шорт-листі керівництва клубу.

Зазначимо, що інтерес до Йовича також виявляють Арсенал та Тоттенгем.

У сезоні, що завершився, Йович провів 15 матчів у чемпіонаті Іспанії: на його рахунку один гол і три результативні передачі.