Италия

Аргентинський вінгер може перебратися до Серії А.

Анхель Ді Марія перебуває у пошуках нового клубу, адже його контракт з Парі Сен-Жермен добігає кінця.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, аргентинський вінгер прибуде до Парижа найближчими днями і обиратиме новий клуб.

Стверджується, що пропозиція Ювентуса у фінансовому плані найвигідніша з тих, що мають гравець на руках.

У цьому сезоні Ді Марія відіграв 31 матч, забивши п’ять м’ячів та віддавши дев’ять гольових передач.

Нагадаємо, що Ювентус розглядає Нереса як альтернативу Ді Марії.