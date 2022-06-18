Италия

У Інтері півзахисник точно не залишиться.

На початку сезону-2020/21 півзахисник Артуро Відаль долучився до міланського Інтера, в складі якого зрештою за останні два роки відіграв 71 матч (4 голи, 6 гольових передач), однак під час поточного літнього трансферного вікна зголосився залишити клуб через програну конкуренцію в боротьбі за місце в стартовому складі.

На статусного виконавця, нехай уже поважного віку, одразу ж почали претендувати кілька клубів із усіх куточків світу.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, наразі з конкретними пропозиціями щодо можливого трансферу до виконавця звернулися троє клубів.

Ідеться про бразильський Фламенго, аргентинський Бока Хуніорс та катарський Ер-Раян.

Оскільки у 35-річного футболіста ще рік буде чинною угода зі "зміями", то бажаючим буде потрібно домовлятися з ними щодо суми відступних.

У цьому сезоні Відаль зіграв у 41 матчі, забивши два голи та зробивши чотири гольові передачі.