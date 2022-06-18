Италия

Челсі схилили до двократного зменшення власних початкових вимог.

Гучне та дуже коштовне повернення бельгійського нападника Ромелу Лукаку до лондонського Челсі з міланського Інтера під час минулорічного міжсезоння зрештою дало не надто потужне підсилення "синім".

29-річний футболіст за 44 матчі забив 15 голів та віддав дві гольові передачі, що не стоїть на одному щаблі у порівняні з минулими його виступами в складі "змій".

Зрештою, відносна неочевидність його становища в клубі спричинила появу чуток про можливий перехід Лукаку назад до Інтера на правах орендної угоди.

Ще трохи пізніше клуби все ж таки почали певні перемовини, але початкові вимоги Челсі були настільки значними, що фактично відбивали в міланського клубу бажання боротися за футболіста.

Не дивлячись на це, "нерадзуррі" не здалися в своїх намаганнях отримати статусного виконавця, і зрештою, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, збили забаганки "пенсіонерів" до рівня 10 млн євро, що є вдвічі меншим, аніж Челсі хотів отримати на початку.

Найближчими днями варто очікувати на фінальний раунд перемовин між сторонами.