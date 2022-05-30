Бельгійський форвард може повернутися до італійської Серії А.
РОМЕЛУ ЛУКАКУ, GETTY IMAGES
30 травня 2022, 17:21
Нападник лондонського Челсі Ромелу Лукаку незабаром може повернутися до італійської Серії А. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Бьязін у своєму твіттері.
За інформацією джерела, у послугах 29-річного бельгійця зацікавлений його колишній клуб – міланський Інтер.
Зазначається, що завтра представники Лукаку зустрінуться із керівництвом "нерадзуррі" у Мілані, щоб обговорити можливий трансфер футболіста.
Минулого сезону Лукаку провів 44 матчі, в яких забив 15 голів і віддав дві результативні передачі.
Раніше повідолялося, що Інтер не квапиться з пропозицією для Дібали через бажання повернути Лукаку.