Италия

Бельгійський форвард може повернутися до італійської Серії А.

Нападник лондонського Челсі Ромелу Лукаку незабаром може повернутися до італійської Серії А. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Бьязін у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 29-річного бельгійця зацікавлений його колишній клуб – міланський Інтер.

Зазначається, що завтра представники Лукаку зустрінуться із керівництвом "нерадзуррі" у Мілані, щоб обговорити можливий трансфер футболіста.

Минулого сезону Лукаку провів 44 матчі, в яких забив 15 голів і віддав дві результативні передачі.

Раніше повідолялося, що Інтер не квапиться з пропозицією для Дібали через бажання повернути Лукаку.