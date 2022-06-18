Французький півзахисник готовий поміняти клуб.
Адрієн Рабьо, getty images
18 червня 2022, 10:39
Адрієн Рабьо бажає залишити Ювентус у найближче літнє трансферне вікно, повідомляє сайт журналіста Джанлукі Ді Марціо.
Французький півзахисник уже повідомив керівництво клубу про бажання піти.
Контракт французького футболіста з Ювентусом добігає кінця після завершення наступного сезону.
У минувшому сезоні на рахунку Адрієна дві гольові передачі та сім жовтих карток в 45 зіграних матчах.
Нагадаємо, що у послугах Рабьо зацікавилися два англійські клуби.