Италия

Французький півзахисник готовий поміняти клуб.

Адрієн Рабьо бажає залишити Ювентус у найближче літнє трансферне вікно, повідомляє сайт журналіста Джанлукі Ді Марціо.

Французький півзахисник уже повідомив керівництво клубу про бажання піти.

Контракт французького футболіста з Ювентусом добігає кінця після завершення наступного сезону.

У минувшому сезоні на рахунку Адрієна дві гольові передачі та сім жовтих карток в 45 зіграних матчах.

Нагадаємо, що у послугах Рабьо зацікавилися два англійські клуби.