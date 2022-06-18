Півзахисник мадридців може перебратися до Серії А.
Рейнір, getty images
18 червня 2022, 14:22
Реал розглядає варіант з відходом бразильського півзахисника Рейніра ще в одну оренду, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Джерело стверджує, що у підписанні 20-річного футболіста зацікавлена Рома.
Зазначимо, що два попередні сезони Рейнір провів на правах орендної угоди у складі дортмундської Боруссії, але не зміг проявити себе.
У складі дортмундців бразилець відіграв 39 поєдинків, у яких відзначився голом та результативною передачею.
Нагадаємо, що Рома мріє про підписання Роналду.