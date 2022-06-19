Италия

На захисника є одразу три претенденти.

Після переходу до складу римського Лаціо з Сассуоло влітку 2018 року, центральний захисник Франческо Ачербі став фактично незамінним виконавцем у складі "орлів", однак раптово в нього виникли певні розбіжності у відносинах із керівництвом клубу, через що його подальше перебування в Римі постало під питання.

Уболівальники "бьянкочелесті" не мають бажання розставатися з 34-річним гравцем, однак його агенти тим часом уже розпочали активні пошуки варіантів місць для продовження кар’єри.

Одразу три можливі виклики убік Ачербі надійшли від клубів, які за географічними ознаками представляють регіон Ломбардія. Ідеться про Мілан, Інтер та Монцу, які в різний спосіб висловлюють зацікавленість у цьому гравцеві.

Як вважає італійська преса, за Франческо Лаціо буде вимагати від потенційних покупців не менше 5-7 млн євро.

У цьому сезоні Ачербі забив чотири голи та віддав дві гольові передачі за 36 матчів у складі римського колективу.