Италия

Екс-футболіст туринців повертається до клубу.

Колишній півзахісник Ювентусу, Аталанти та Кальярі Сімоне Падоін близький до того, щоб отримати свій перший досвід тренерства.

Фахівець невдовзі очолить юнацьку команду "старої синьори" до 17 років, повідомляє Ніколо Скіра. На цьому посту Падоін змінить Пабло Бьянко з тренерського штабу Массіміліано Аллегрі.

Нагадаємо, що хавбек завершив професійну кар'єру у 2020 році, а останнім клубом італійця був Асколі.

Раніше повідомлялось, що ще один екс-футболіст може отримати роботу в структурі молодіжниї команд Ювентусу.