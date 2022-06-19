Италия

Міланський клуб не втрачає надії підписати бельгійця.

Міланський Інтер та лондонський Челсі продовжують переговори щодо бельгійського форварда Ромелу Лукаку.

Сторони запланували черговий раунд переговорів стосовно футболіста на наступний тиждень, повідомляє Фабріціо Романо.

"Нерадзуррі" запропонували п'ять мільйонів євро за річну оренду Лукаку, а також два мільйони у вигляді бонусів за різноманітні досягнення нападника.

29-річний Лукаку за 44 матчі у складі Челсі забив 15 голів та віддав дві гольові передачі минулого сезону.

Раніше повідомлялось, що лондонці націлились на Стерлінга після того, як позбавляться Лукаку.