Италия

Директори "россонері" залишаться працювати.

Директори Мілана Паоло Мальдіні та Фред Ерік Массара підпишуть нові угоди з клубом наступного тижня.

Вболівальники Мілана після святкування чемпіонства були занепокоїні, адже контракти керівників закінчились на початку літа.

Перемовини між Мальдіні та Массарою вийшли на завершальну стадію, і тепер очікується, що обидва директора підтвердять нові угоди наступного тижня. Вірогідно, це будуть дворічні контракти з опцією продовження на один рік.

Мальдіні працює у Мілані з 2018 року, а вже у 2019, після уходу Леонардо, він став технічним директором.

Массара з червня 2019 року приєднався до Мілана з Роми. Він займає посаду спортивного директора.