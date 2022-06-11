Каталонський клуб має вирішити фінансові питання для початку.
КАЛІДУ КУЛІБАЛІ, GETTY IMAGES
11 червня 2022, 13:56
Барселона виявляє інтерес до Каліду Кулібалі, повідомляє Diario Sport.
За інформацією джерела, через фінансові проблеми, перебіг переговорів уповільнений.
Каталонський клуб зможе вирішити економічні питання не раніше, ніж через два-три тижні, після чого піде офіційна пропозиція Наполи щодо Кулібалі.
Зазначимо, що агент футболіста домовився про те, що 30-річний футболіст проведе перший збір із Наполі (який триватиме до 19 липня), незважаючи на бажання перейти до Барселони.