Барселона виявляє інтерес до Каліду Кулібалі, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, через фінансові проблеми, перебіг переговорів уповільнений.

Каталонський клуб зможе вирішити економічні питання не раніше, ніж через два-три тижні, після чого піде офіційна пропозиція Наполи щодо Кулібалі.

Зазначимо, що агент футболіста домовився про те, що 30-річний футболіст проведе перший збір із Наполі (який триватиме до 19 липня), незважаючи на бажання перейти до Барселони.