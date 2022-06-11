Испания

Каталонський клуб має вирішити фінансові питання для початку.

Барселона виявляє інтерес до Каліду Кулібалі, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, через фінансові проблеми, перебіг переговорів уповільнений.

Каталонський клуб зможе вирішити економічні питання не раніше, ніж через два-три тижні, після чого піде офіційна пропозиція Наполи щодо Кулібалі.

Зазначимо, що агент футболіста домовився про те, що 30-річний футболіст проведе перший збір із Наполі (який триватиме до 19 липня), незважаючи на бажання перейти до Барселони.