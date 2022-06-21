Новачок Серії А посилив склад перед початком нового сезону.
Андреа Ранокк'я, фото Монца
21 червня 2022, 22:59
Монца після підвищення у класі виступатиме в елітному дивізіоні чемпіонату Італії наступного сезону.
Новачок Серії А вже встиг посилити оборонну лінію поля, підписавши контракт із екс-захисником Інтера Андреа Ранокк'єю.
Минулого сезону італійський захисник провів десять матчів на клубному рівні, в яких відзначився забитим голом.
Нагадаємо, що раніше Монца отримала пропозицію підписати Торрейру.