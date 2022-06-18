Италия

Новачок Серії А хоче підписати півзахисника.

Монца після підвищення в класі має працювати на трансферному ринку, щоб посилити склад перед наступним сезоном.

Як повідомляє видання Calciomercato, новачок Серії А розглядає можливість підписання Найтана Нандеса.

Зазначимо, що уругвайський півзахисник цього сезону провів 22 поєдинки на клубному рівні, відзначившись двома асистами.

Нагадаємо, що також у Монци є інтерес в атакувальному півзахіснику Кальярі Жоао Педро. Відомо, що сторони вже розпочали переговори щодо футболіста.