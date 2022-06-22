Италия

Футболісту доведеться виплатити компенсацію клубові.

Валлійський півзахисник Аарон Ремзі вже третій рік є футболістом туринського Ювентуса, однак навряд чи хтось зможе впевнено назвати його гравцем стартового складу команд під керівництвом колись Андреа Пірло, а зараз — Массіміліано Аллегрі.

Зрештою, другу половину цього сезону 31-річний футболіст узагалі провів у оренді в шотландському Рейнджерс, із яким дійшов до фіналу Ліги Європи УЄФА.

Однак терміни короткострокової угоди сплили, тож виконавець знову мав повернутися до Туріну, де на нього знову жодним чином не розраховуватиме головний тренер "зебр".

Оскільки до кінця чинного контракту потрібно буде зачекати ще один рік, то Ремзі вирішив розірвати його достроково, про що й домовлявся з клубом останній місяць.

Зрештою, італійський журналіст Ніколо Скіра повідомив, що сторони дійшли певної згоди на поточному етапі.

За умови отримання зарплатні на рівні 7,3 млн євро на рік, Аарону потрібно буде сплатити всього 4 млн євро для того, аби чинний контракт передчасно припинив діяти.

Перемовини між гравцем і клубом досі тривають, а ми ж зазначимо, що Ремзі в цьому сезоні провів усього 18 матчів, забивши два голи та віддавши стільки ж гольових передач.