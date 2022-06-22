Италия

Залишається тільки шлях до Монци?

Центральний захисник римського Лаціо Франческо Ачербі, хоча й був однією з ключових фігур у складі команди Мауріціо Саррі цього сезону, устиг побити горщики з уболівальниками "орлів", тому поточного трансферного вікна намагатиметься знайти собі інше місце роботи.

Раніше повідомлялося, що "ломбардійський десант" в особі Мілану, Інтеру та Монци зацікавлений у можливості придбати 34-річного футболіста.

Однак зрештою італійський журналіст Ніколо Скіра повідомляє, що більшість клубів із цього списку, а саме "нерадзуррі" та "россонері" не вважають за необхідне квапитись із розгляданням можливості підписати контракт із гравцем.

Цього сезону Ачербі відіграв у 36 матчах, забивши чотири голи та віддавши дві гольові передачі.