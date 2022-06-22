Италия

Фахівець повернетьсся працювати у Італію.

Колишній захисник Ювентуса, Аталанти та збірної Уругваю Паоло Монтеро очолить юнацьку команду Юве U-19.

За інформацією журналіста Ромео Агресті, Монтеро, який раніше очолював аргентинський Сан-Лоренсо, вирішив повернутись в Італію.

Також Агресті став відомий новий головний тренер Ювентуса U-23. Ним став Массімо Брамбілла, який у якості гравця не грав за "стару сеньору". До цього він тренував молодіжку Аталанти.

Паоло Монтеро є справжньою легендою Ювентуса. Він чотири рази ставав з клубом чемпіоном Італії та тричі виходив у фінал Ліги чемпіонів.