Италия

Форвард з великою ймовірністю змінить клуб цього літа.

23-річний нападник міланського Інтера Андреа Пінамонті, за умов оформлення клубом повернення Ромелу Лукаку, навряд чи зможе боротися за місце в стартовому складі "нерадзуррі", тож вже на другий рік своїх повноцінних виступів за "змій" вже остаточно вирішив залишити команду.

На італійського виконавця одразу знайшлися потенційній покупці у вигляді Торіно, Фіорентини, Монци та Салернітани, але випередити інші клуби на поточний момент змогла лише бергамаська Аталанта.

"Богиня" знаходиться на просунутій стадії перемовин з Інтером, який хоче отримати за свого футболіста 18-20 млн євро, тоді як два роки тому виклав за нього стільки ж коштів.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, умови особистого контракту з "оробічі" Пінамонті вже погодив.

У цьому сезоні, виступаючи в оренді в Емполі, Андреа за 37 матчів забив 13 голів та віддав дві гольові передачі.