Италия

Француз за два роки виріс до рівня основного гравця австрійського чемпіона.

Австрійський РБ Зальцбург зробив чергову інвестицію в перспективного виконавця, коли влітку 2020 року придбав за 4,5 млн євро із французького Ліона центрального захисника Умара Соле, якому тоді ледь виповнилося 20 років.

Однак, уже за два сезони потому, гравець ланки захисту почав вважатися повноцінним виконавцем стартового складу, завдяки чому привернув до себе увагу, зокрема, ізбоку італійського Торіно.

Як повідомляє місцева преса, агент Умара уже прибув до Туріна, де наразі намагається узгодити фінансові питання з клубом.

У цьому сезоні Соле відіграв 33 матчі, забивши один гол та віддавши три гольові передачі.