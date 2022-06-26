Италия

26-річний аргентинець увійшов до топ-5 бомбардирів Серії А за підсумками минулого сезону.

Нападник Верони Джованні Сімеоне може продовжити свою кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного аргентинця зацікавлена Севілья, яка запросила інформацію щодо можливого трансферу футболіста.

Сімеоне виступав за Верону на правах оренди, але цього літа "джалоблу" викупили права на гравця у Кальярі.

Минулого сезону Сімеоне забив 17 голів і віддав шість асистів у 37 матчах. За підсумками сезону він увійшов до топ-5 бомбардирів італійської Серії А.