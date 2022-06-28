Очікується, що невдовзі клуб оголосить ім'я нового керманича.
ТІАГО МОТТА, GETTY IMAGES
28 червня 2022, 18:45
Чутки про скоріший відхід Тіаго Мотти з посту головного тренера Спеції підтвердились — клуб виступив із офіційною заявою.
"Спеція може оголосити про розрив контрактів із головним тренером команди Тіаго Моттою та тренерським штабом за спільним рішенням. Клуб дякує фахівцям за всі досягнення", — наголошує звернення.
Відзначимо, що за підсумками сезону-2021/22 Мотта зміг зберегти для Спеції місце в Серії А на наступний сезон.
Раніше стало відомо ім'я майбутнього головного тренера команди Коваленка.
Також сам Мотта вже прокоментував чутки щодо свого майбутнього.