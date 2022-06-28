Италия

Італійський тренер висловився про бразильського півзахисника.

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі прокоментував підписання півзахисника Шахтаря Маркоса Антоніо.

"У сучасному футболі неможливо розпочати сезон з повним складом на передсезонній підготовці, оскільки завжди відбуваються інші турніри, і старші гравці потребують більше часу.

Маркос Антоніо – молодий хлопець, у нас з'явилась можливість підписати його – також через досить нещасливі обставини (в Україні). У нас на цій ролі був 35-річний гравець, контракт якого закінчувався, тому ми вибрали цей варіант.

Йому потрібно звикнути до італійського футболу, у нього є досвід Ліги чемпіонів, і ми раді дати йому час адаптуватися", — наводить слова Саррі Football Italia.

Нагадаємо, що раніше Маркос Антоніо попрощався з Шахтарем.