Украина

Бразилець завершує свій перехід до іншої команди.

Бразильський півзахисник Маркос Антоніо попрощався з Шахтарем перед майбутнім переходом до Лаціо.

"Прощання ніколи не бувають легкими, але щоб один цикл почався, інший повинен закінчитися. Сьогодні я прощаюся з Шахтарем, ношу цю футболку вже 3 роки, я просто маю подякувати клубу за все! Ти частина моєї історії.

Дякую всім, хто взяв участь у моїй подорожі. Дякую також українцям, які так добре мене прийняли. Тепер я відправлюсь до нових випробувань, але не забуду все, що прожив з тобою! Велике спасибі", — написав бразилець у своєму Instagram-акаунті.

За минулий сезон бразилець відіграв 28 матчів, забивши три голи та віддавши одну гольову передачу.

Повідомлялось, що Шахтар отримає за свого футболіста 10 млн євро, а той буде заробляти в Римі близько 900 тис. євро + різноманітні бонуси за сезон.