Италия

63-річний спеціаліст продовжить очолювати "орлів".

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі поставив свій підпис під новим контрактом із римським клубом. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, нова угода з 63-річним фахівцем розрахована до літа 2025 року. Офіційне оголошення очікується найближчим часом.

Нагадаємо, Саррі очолює "орлів" із літа минулого року. Його чинний контракт розрахований до літа 2023 року.

Минулого сезону Лаціо фінішував на п'ятому місці в турнірній таблиці італійської Серії А.