Италия

"Россоблу" продовжують літню трансферну кампанію.

Півзахисник Ювентуса Алессандро Ді Пардо продовжить кар'єру в іншому клубі Серії А.

Футболіста взяв в оренду Кальярі строком на один сезон. Стосовно права викупу інформація відсутня.

Минулу кампанію футболіст у Козенці, зігравши 28 матчів в рамках Серії Б, забивши при цьому один гол. Відзначимо, що контракт Ді Пардо із Ювентусом розрахований до літа 2023 року.

Раніше повідомлялось, що хавбек "сардинців" може продовжити кар'єру в Айнтрахті.